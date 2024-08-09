2024-08-09 10:30:17 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم اليوم الجمعــة مباراته التجريبية الثالثة أمام نظيره اليمني خلال معسكره المقام حالياً فــي محافظة البصرة، ضمن استعدادات الجانبين للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي تنطلق في الـ(21) من شهر أيلول المُقبل في مجموعة ضمت إلى جانبــه كلا من تايلاند والفلبين وبروناي، إذ يتأهــل بطل المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى البطولة أيضاً.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الشبابي كان قد تعادل أمام نظيره البحريني بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمــت بينهما قبــل يومين وجرت في ملعب المدينة الرياضيّة، بعد أن تغلب عليه في مباراته التجريبية الاولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد".وأضاف أن "مواجهة الشــقيق اليمني الذي وصل يوم أول أمس الأربعاء إلى العراق لإقامة معسكر تدريبي في البصرة، ستكون فرصة مثالية للطاقم التدريبي لمعالجة بعض الأخطاء الخططية التي حدثت في المواجهتين السابقتين إلى جانب منح اللاعبين الجدد الذين تم انتدابهم لأول مرة دقائق لعب أخرى لتحسين مهاراتهم ".وبين أن " الطاقم التدريبي المشرف على منتخبنا الشبابي سيركز خلال معسكر البصرة على نوعية المباريات التجريبية لتقييم مستوى الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى تأقلم اللاعبين في ما بينهم، مع أهمية تعزيز روح العمل الجماعي وتوجيه الكثير من الملاحظات إليهم لاسيما أن تلك اللقاءات تقام في أجواء حارة".