اليوم .. إسبانيا تواجه فرنسا في نهائي أولمبياد باريس

2024-08-09 10:30:17 - المصدر: واع

متابعة - واعتواجه فرنسا إسبانيا اليوم الجمعة في مباراة الميدالية الذهبية لكرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في فرنسا.وستخوض فرنسا المضيفة للدورة الحالية، نهائي كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 40 عاماً.وتأهلت فرنسا بعد أن عوضت تأخرها لتفوز على مصر 3-1 بعد وقت إضافي في مباراة الدور قبل النهائي يوم الاثنين الماضي، فيما تأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد تغلبه على منتخب المغرب بهدفين لهدف واحد في مباراة نصف النهائي الثانية.وتخوض إسبانيا العرس الأولمبي منتشية بتتويج منتخبها للكبار بلقب كأس أوروبا منتصف الشهر الماضي في ألمانيا.