2024-08-09 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على (11) متهماً صادرة بحقهم أوامر قبض في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(مراكز شرطة الشعب/ الكرادة، المدائن، الصدر الأول، باب الشيخ، الزعفرانية، النهروان)، ألقت القبض على (11) متهماً مطلوبين بجرائم مختلفة وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت أن "عمليات إلقاء القبض جاءت خلال تنفيذ أوامر القبض ضمن قواطع المسؤولية"، لافتة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".