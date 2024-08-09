النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط تحسن التوقعات لأميركا
2024-08-09 10:42:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز 3% هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأميركية من مخاوف الطلب فضلا عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% إلى 79.07 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل.
ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن 3% على أساس أسبوعي.
المصدر: العربية