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النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط تحسن التوقعات لأميركا

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط تحسن التوقعات لأميركا
النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط تحسن التوقعات لأميركا
2024-08-09 10:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز 3% هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأميركية من مخاوف الطلب فضلا عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% إلى 79.07 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل.

ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن 3% على أساس أسبوعي.

 

المصدر: العربية



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