2024-08-09 10:42:07 - المصدر: منصة إيشان

بثت مسيرات إسرائيلية رسائل صوتية في أجواء جنوب لبنان ضد “حزب الله” وأمينه العام حسن نصرالله، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله في الجنوب خلال الليلة الماضية. وقد تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يمكن فيها سماع البث وفيه رسالة مفادها “هذا من فضل حزب الله وحسن نصر الله”. وقال الجيش الإسرائيلي في […]

ظهرت المقالة مسيرات إسرائيلية تبث رسائل صوتية في أجواء جنوب لبنان أولاً على ايشان.