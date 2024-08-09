"سينجز العام المقبل بسعة 750 ألف مسافر".. تفاصيل جديدة بشأن مطار الناصرية

2024-08-09 11:12:01 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباحأكد مستشار رئيس الوزراء ناصر العوادي، اليوم الجمعة، أن تسريع إنجاز مشروع مطار الناصرية الدولي يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال العوادي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قمنا بزيارة مطار الناصرية الدولي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء نظراً لأهميته"، مبيناً أن "المطار سيستوعب أكثر من 750 ألف شخص إضافة الى الحركة الكبيرة للسواح الأجانب لزيارة الزقورة وبيت النبي إبراهيم (عليه السلام)، بالإضافة لوجود المطار العسكري".وأضاف العوادي، أن "هناك تواصلاً مع الشركة الصينية ومتابعة للعمل وتقدمه بأمر من رئيس الوزراء من أجل إكمال هذا المطار خلال العام القادم وافتتاحه، إذ يعد مَعلَماً من معالم العراق وله أهمية كبيرة في محافظة ذي قار".بدوره، أوضح مدير مطار الناصرية الدولي علي الغرابي، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مشروع مطار الناصرية من المشاريع الاستراتيجية المهمة جداً في محافظة ذي قار وتبلغ المساحة الكلية لهذا المشروع 16 مليون متر مربع، ومساحة المباني من هذا المشروع 2 مليون متر مربع، وأهم هذه المباني هي صالة المسافرين وصالة vip وبرج المراقبة والفندق" ،لافتاً إلى أنه "تم تطوير وتوسيع مدرج المطار الى 3400 متر ليتحمل طائرات الشحن وطائرات السفر".وتابع أن "نسبة إنجاز المشروع حالياً بلغت 30% وستصل في نهاية العام الحالي الى 70%، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لتسريع إنجاز المشروع وتم أخذ تعهدات من الشركة الصينية بأن تصل نسبة إنجاز المشروع الى 70% نهاية هذا العام" ،مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى للمشروع ستكون 750 ألف مسافر سنوياً".وذكر أن "المشروع يرتبط بمدينة الناصرية بطريق حيوي على بعد 21 كم ، وهناك جهود حثيثة من الحكومة المحلية والمركزية على رأسها رئيس الوزراء لإنجاح هذا المشروع وإكماله في الوقت المحدد"، موضحاً أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة سياحياً وهو قريب من زقورة أور الأثرية ومنزل النبي إبراهيم".من جانبه، أكد ممثل الشركة الصينية ليو شين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العمل مستمر في هذا المشروع من قبل سنتين والى الآن وقد تم إنجاز نسبة كبيرة منه"، منوهاً بأنه "رغم الصعوبات التي تواجه العمل إلا أن الدعم مستمر من رئيس الوزراء والمستشارين وتمت إزالة المعوقات التي تواجه العمل وسيتم تسليم المشروع في الوقت المحدد".وأشار إلى أن "العمل يحتاج الى كفاءة وخبرة وهذا ما تم تقديمه من أجل الحفاظ على جودة المشروع"، لافتاً إلى أن "هناك فريقين من التصاميم فريق في الصين والفريق الآخر في العراق مكون من 20 شخصاً".