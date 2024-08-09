صراع بين الريال وباريس لضم موهبة تشيلسي

2024-08-09 11:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام انكليزية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، عن سعي نادي ريال مدريد، لإبرام صفقة للمستقبل من نظيره تشيلسي، وسط صراع مرتقب مع باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الانكليزية، أن "العملاق المدريدي يهتم كثيرا بالتعاقد مع جوش أتشيمبونج الظهير الأيمن للبلوز، الذي يتمتع أيضا باهتمام باريس"، مبينة "تشيلسي يقدر أتشيمبونج بشكل كبير، ويعتبره غير قابل للبيع، لكن هذا لم يؤثر على خطة ريال مدريد".

واضافت انه "قد ينجح ريال مدريد في استقطاب جوش أتشيمبونج، إذا تحرك الفريق الملكي بشكل جاد للتعاقد مع اللاعب الشاب".

وخلال الأشهر الماضية، تم ربط ريال مدريد بالعديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، وكان أحدثهم ترينت ألكسندر أرنول، حيث يأمل الميرنغي في التوقيع مع أرنولد بالمجان عندما ينتهي عقده خلال الصيف المقبل.

المصدر: وكالات