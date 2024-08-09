2024-08-09 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

في “تريند” جديد، ظهر عدد من الشباب والبنات على مواقع التواصل العالمية وهم يحملون زجاجات من المياه، ويبعثرونها فوق رؤوسهم ويضحكون. المقاطع لا تتضمن محتوى خادشا، أو خارجا عن الأعراف، ولا يكلف سوى قارورة مياه، ورغم هذا فإن موجة اعتراض صاحبت هذه “التريند”، بسبب توقيته الحالي. في العراق كانت موجة الاعتراض سببها تزامن هذا “التريند” […]

ظهرت المقالة “قارورة الماء”.. تريند عالمي يثير الجدل في “وقت العطش” أولاً على ايشان.