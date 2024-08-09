الأمن الوطني يلقي القبض على شبكة مكونة من 10 متهمين بتهريب النفط في البصرة

2024-08-09 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على شبكة مكونة من (10) متهمين بثقب الأنابيب النفطية في محافظة البصرة.وقال جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة ألقت القبض على شبكة مكونة من (10) متهمين من بينهم خبير بثقب الأنابيب والمسؤول عن عمليات التثقيب بخمس محافظات".وأضاف أن "الشبكة ضمت ضباطاً ومنتسبينَ متورطين بتهريب النفط الخام"، لافتاً الى أن "العملية أسفرت عن ضبط موقعين خرقت أنابيب نقل النفط الخام فيهما بمنطقتي (قضاء الزبير، جويبدة)، فضلاً عن ضبطهم بالجرم المشهود مع الصهاريج المعدة للتهريب".وبين الجهاز، أن "المتهمين جرى توقيفهم وفق أحكام المادة (4) إرهاب / بدلالة المادة 6 / أولاً من قانون تهريب المشتقات النفطية".