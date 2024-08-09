2024-08-09 12:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

استبعد مصدر مقرب من منظمة بدر، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، فرضية انشقاق محافظ ديالى السابق مثنى التميمي عن بدر، مبيناً أن الأخير سيتسلم قريباً منصب رفيع في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تسليم مثنى التميمي لمقاليد منصب محافظ ديالى الى عدنان الشمري جرت في أجواء ايجابية دون اي معرقلات"، لافتاً الى ان "العملية جرت بكل سلاسة ومرونة بحضور رئيس واعضاء مجلس ديالى ونخب وشخصيات".

واضاف ان "التميمي جزء مهم من هيكلية منظمة بدر وهو شخصية مقربة جدا من هادي العامري والحديث عن انشقاقه وتشكيل تكتل سياسي جديد مع شقيقه غير دقيق"، مؤكدا أنه "قد يتسلم منصب رفيع في بغداد قريبا جدا".

وأشار المصدر الى أن "العامري هو من حسم عقدة ديالى السياسية التي دامت 6 أشهر"، مبيناً أن "بدر تتعامل مع ملف المحافظة وفق مسار وطني وهي ترى بان الاستقرار السياسي وخلق توافقية مهم لديمومة الامن والطمأنينة".

هذا وأصدرت رئاسة الجمهورية، أمس الخميس، المرسوم الجمهوري رقم (82) والمتضمن تعيين عدنان الشمري بمنصب محافظ ديالى.

وأكد الشمري في اول تصريح له بعد تسنمه المنصب برفقة المحافظ السابق مثنى التميمي، أن ملفات الإعمار والخدمات وحسم العقود وتعزيز الاستقرار الأمني هي أولويات حكومة ديالى المقبلة، مؤكدا بانه سيكون قريبًا من الجميع من اجل المضي في تطوير كل المجالات في ديالى.



