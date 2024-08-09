2024-08-09 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- آمنة السلاميحدّدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، موعد إنجاز تأهيل خمسة مجسرات وطرق حيوية من بينها مجسر الخضراء، فيما بينت تحركها لتوجيه دعوات لشركات رصينة لإنجاز ستة مجسرات في العاصمة.وقال المتحدث باسم أمانة بغداد محمد الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إجراء الصيانة إلى المجسرات لتلبية متطلبات السلامة المرورية، وتركيب الأسيجة الحديدية والكتل الكونكريتية الفاصلة، توجهت أمانة بغداد متمثلةً بدائرة المشاريع ودائرة الطرق والجسور إلى إطلاق حملات صيانة مشتركة بين الدائرتين من أجل حل كل الإشكاليات وبمتابعة من أمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان".وأضاف أن "أمانة بغداد تعمل على إنجاز إدامة وتطوير عدد من المجسرات والأنفاق والطرق"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد تأمل بإكمال إدامة وتطوير مجسرات الخضراء والشعلة وشارع القناة ومحمد القاسم والمطار خلال الأشهر القليلة المقبلة".وفي ما يتعلق بإنشاء المجسرات الجديدة في العاصمة بغداد أشار الربيعي الى أن "دائرة المشاريع التابعة لأمانة بغداد في طور توجيه دعوات إلى شركات رصينة لغرض المباشرة قريباً بستة مجسرات هي (مجسر ساحة 83، مجسر ساحة عنتر، تقاطع الدرويش، مدخل أبو دشير، تقاطع الحسين، ساحة 55)"، مبيناً أن "الأمانة وجهت دعوة لإحدى الشركات من أجل تنفيذ مجسر ساحة 83".يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإغلاق مجسر الخضراء وتأليف لجنة تحقيقية في أسباب تعثر صيانته.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بالإغلاق الفوري لـ(مجسر الخضراء) في بغداد/ الكرخ، لحين إجراء الصيانة وتركيب سياج حديدي، بعد حوادث عدة شهدها المجسر، ولتفادي أي حوادث مستقبلية".وكلّف رئيس الوزراء، "أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور بإجراء صيانة فورية لتلبية متطلبات السلامة المرورية، وتركيب الأسيجة الحديدية والكتل الكونكريتية الفاصلة لضمان سلامة المواطنين".ووجّه، "بتأليف لجنة تحقيقية برئاسة نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي، تتولى التحقيق في أسباب تعثر صيانة المجسر، وعدم الاستجابة لمناشدات المواطنين المتكررة، ما تسبب بوقوع حوادث سير مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا".