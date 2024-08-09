2024-08-09 12:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

خبير بثقب الأنابيب النفطية في قبضة الأمن الوطني

القت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة القبض على شبكة مكونة من ( ١٠ ) متهمين بينهم خبير بثقب الأنابيب والمسؤول عن عمليات التثقيب بخمس محافظات كما وضمت الشبكة ضباطاً ومنتسبينَ متورطين بتهريب النفط الخام، العملية اسفرت عن ضبط موقعين خرقت أنابيب نقل النفط الخام فيهما بمنطقتي ( قضاء الزبير ، جويبدة ) فضلا عن ضبطهم بالجرم المشهود مع الصهاريج المعدة للتهريب حيث جرى توقيفهم وفق أحكام المادة (٤) إرهاب / بدلالة المادة ٦ / اولاً من قانون تهريب المشتقات النفطية