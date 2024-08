2024-08-09 12:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، علي خصاف، أن المحافظة تواجه أزمة مياه حقيقية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ليست محلية فقط بل تمتد لتكون أزمة عالمية ومعقدة، خصوصًا بين العراق وتركيا. وأوضح خصاف خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن إنشاء السدود الكثيرة من قبل الجانب التركي يلعب...

The post عضو مجلس ذي قار علي خصاف: أزمة المياه تتفاقم والحلول المطروحة غير كافية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.