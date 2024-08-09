اليوم.. شباب العراق بمواجهة اليمن على ارض البصرة

2024-08-09 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يخوض منتخب شباب العراق، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، مباراته التجريبية الثالثة أمام نظيره اليمني استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "منتخبنا الشبابي لكرة القدم يخوض اليوم مباراته التجريبية الثالثة أمام نظيره اليمني خلال معسكره المقام حالياً في محافظة البصرة".

وأضاف ان "المباراة تأتي ضمن استعدادات الجانبين للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي تنطلق في الـ(21) من شهر أيلول المُقبل"، مبينا ان "العراق في مجموعة ضمت إلى جانبــه كلا من تايلاند والفلبين وبروناي".

وبين ان "بطل المجموعة يتأهل لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى البطولة أيضاً".

يذكر ان المنتخب اليمني وصل يوم، أول أمس الأربعاء، إلى العراق لإقامة معسكر تدريبي في البصرة استعدادا للبطولة.