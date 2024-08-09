ستة أندية عراقية تستعد للموسم المقبل بتعاقدات جديدة

2024-08-09 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتستة أندية عراقية، يوم الجمعة، تعاقدها مع لاعبين محترفين وآخرين محليين،استعداداً للموسم المقبل من دوري نجوم العراق.

وقال مديرالمكتب الاعلامي لنادي أربيل سامان بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "إدارةالنادي تجهّز الفريق للمشاركة في دوري نجوم العراق بشكل احترافي، وهي بصدد التعاقدمع عدد من النجوم المحترفين الواعدين لكي يظهر الفريق بأحسن صورة في الموسمالمقبل".

واشار الى ان"ادارة اربيل تعاقدت مع المدافعالتونسي بلال العيفة، والمهاجم يادكار إبراهيم كما تم التعاقد مع هدّاف الدوريالكوردستاني الممتاز ولاعب البيشمركة السابق دانا كامران".

كما جددت إدارةنادي أربيل التعاقد مع عمر جنكي وكيلان لقمان.

وأمس الخميس،أعلنت إدارة نادي أربيل الرياضي، تعاقدها مع لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيد،المحترف في الدوري البرتغالي.

كما دعّم ناديأربيل صفوفه بالتعاقد مع الظهير السوري خالد كوردوغلي قادماً من نادي الوحدةالأردني، كما تعاقد مع اللاعب إيفان خالد قادماً من نادي الكهرباء، وعاد اللاعبنياز محمد لتمثيل كرة أربيل مجدداً.

كما وقع اللاعبعلي رحيم على كشوفات أربيل قادماً من الأهلي الأردني، فيما تواصل إدارة أربيلمفاوضاتها لضم نجم المنتخب الأولمبي بلند آزاد لصفوف فريقها الكروي.

واستعداداًللموسم المقبل، وقّع لاعب المنتخب الأولمبي والوطني العراقي احمد مكنزي رسمياللانضمام لصفوف نادي النجف قادماً من نادي اربيل.

وجدد الحارس زينالعابدين نصيف عقده مع نادي كربلاء لموسم آخر، كما انضم حارس مرمى المنتخبالاولمبي حسين عباس رسميا لصفوف نادي كربلاء قادماً من نادي امانة بغداد.

في حين جدد باقرعطوان الولاء لنادي الحدود لموسم آخر

كما جدد اللاعبسجاد علاء الولاء لنادي الميناء لموسم آخر أيضا.

واتفقت ادارةنادي القوة الجوية مع لاعبي المنتخب الوطني العراقي بشار رسن وصفاء هادي لتمثيلالفريق في الموسم المقبل.