النفط النيابية: البصرة تسجل 100 إصابة بالسرطان شهريا نتيجة الانبعاثات السامة

2024-08-09 13:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، النائب عن محافظة البصرة علي المشكور، إن المحافظة تسجل 100 اصابة بالسرطان شهريا نتيجة الانبعاثات السامة لتصدير النفط.





وذكر المشكور في تصريح إن "البصرة مازالت تعطي الكثير للعراق ولم تاخذ الا الفتات والنفط تحول عليها من نعمة الى نقمة"، مبيناً "أننا نعمل على تشكيل لجنة للتحقيق بالمنافع الاجتماعية التي من المقرر ان تذهب للاهالي في المناطق النفطية".





وأضاف أن "البصرة تسجل 100 إصابة بالسرطان شهريا نتيجة الانبعاثات السامة لتصدير النفط في البصرة".





وأشار المشكور إلى أن "البصرة بحاجة إلى 6 مستشفيات تخصصية لعلاج السرطان والفشل الكلوي ويجب أن تكون على نفقة الشركات النفطية".