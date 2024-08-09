2024-08-09 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، عن صدور أوامر عليا لإعادة تقييم ملف "أمن الحدود" مع 3 من دول الجوار.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "اوامر عليا صدرت باعادة تقييم ملف امن الحدود مع 3 من دول الجوار بينها سوريا من خلال بيان ماهي التحديات والاجراءات والخطط الدفاعية وكيفية التصدي لعمليات التسلل والتهريب".

واضاف ان "اعادة التقييم ياتي من اجل سد اي ثغرات وادامة خطط امن الحدود بافكار جديدة والسعي الى توسيع دائرة استخدام التقنيات الحديثة ومنها الكاميرات الحرارية في الرصد والتعقب وصولا الى استخدام المسيرات في بعض المناطق ذات الجغرافية المعقدة".

واكد المصدر ان "الحكومة تولي اهتمام استثنائي لملف امن الحدود باعتباره جزء حيوي من منظومة الامن القومي وتحصينه سيمنع اي اهتزازات داخلية"، مبينا ان "الانتشار الامني على جميع مقاطع الحدود سيكون في اعلى درجاته خلال زيارة الاربعين".

وكان مصدر امني مطلع، قد كشف يوم الأحد (4 آب 2024)، عن حقيقة استنفار القوات الايرانية في 6 مناطق حدودية مع العراق، فيما أشار الى ان هناك إجراءات مشتركة لسدّ الثغرات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حركة حرس الحدود الإيراني على طول الشريط الحدودي مع العراق سواء ديالى او بقية المحافظات طبيعية ولم تسجل اي تحركات غير مالوفة، مؤكدا عدم تسجيل استنفار في 6 مناطق لدى الطرف العراقي".

واضاف، ان" الأوضاع الأمنية على طول الحدود العراقية والإيرانية آمنة ومستقرة خاصة مع جهود تعزيز عمليات سد الثغرات التي تستغل من قبل المهربين والمتسللين في بعض المناطق وكانت هناك اجراءات مشتركة بهذا الصدد".