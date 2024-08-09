خبير بثقب الأنابيب النفطية في قبضة الأمن الوطني

2024-08-09 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، الاطاحة بخبير بثقب الأنابيب النفطية في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزه في البصرة القت القبض على شبكة مكونة من (10) متهمين بينهم خبير بثقب الأنابيب والمسؤول عن عمليات التثقيب بخمس محافظات"، مبينا ان "الشبكة ضمت ضباطاً ومنتسبينَ متورطين بتهريب النفط الخام".

واضافت ان "العملية اسفرت عن ضبط موقعين خرقت أنابيب نقل النفط الخام فيهما بمنطقتي (قضاء الزبير، جويبدة ) فضلا عن ضبطهم بالجرم المشهود مع الصهاريج المعدة للتهريب"، مؤكدا انه "تم توقيفهم وفق أحكام المادة (4) إرهاب / بدلالة المادة 6 / أولاً من قانون تهريب المشتقات النفطية".