2024-08-09 14:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، تدمير مضافات والعثور على أسلحة متنوعة لـ"داعش" في محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة مشتركة من الفوج الأول ضمن قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار مع قوة من فـ7 ، تمكنت من تدمير أربع مضافات لداعش الإرهابي وعثرت على عدد من الأسلحة والمتفجرات في صحراء الأنبار".

وأضافت "جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوة في وادي الحلكوم بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة".

وتابعت، ان "القوة باشرت بتدمير أربع المضافات ورفع عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة ومساطر التفجير، فضلا عن أجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية كاملة"، مؤكدة انه "تمت معالجة هذه المواد ورفعها بشكل آمن بغير حدوث أي أضرار أو خسائر".