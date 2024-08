2024-08-09 14:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر مطلع بأن من المرجح إعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي في محافظة ذي قار اليوم الجمعة. وأشار المصدر في حديث لشبكة اخبار الناصرية إلى أن عمليات التصحيح والتدقيق قد انتهت تقريبا، مما يمهد الطريق لإعلان النتائج بشكل رسمي قريبا. ويمكن متابعة النتائج عبر موقع الشبكة...

