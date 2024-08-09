المشتركة: عمليات استباقية واستخبارية لتأمين الزيارة الأربعينية

2024-08-09 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أنها نفذت عمليات استباقية واستخبارية لتأمين الزيارة الأربعينية.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني والمتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"القطاعات الأمنية بدأت بالاستحضارات منذ (1) صفر، وارسال القوات الأمنية الى مقتربات محافظة كربلاء المقدسة وطريق الزائرين، والخطط مستمرة لتوزيع القطاعات العسكرية"، مشيراً الى أن "الخطة الأمنية من المهم أن تبدأ بعمل استباقي وجهد استخباري واعتماداً على الجهود الفنية والاستخبارية وعمليات استباقية بكل المحاور".وأضاف أن" الخطة الأمنية مركزها محافظة كربلاء المقدسة، ولكن هناك خططاً استباقية وضغطاً على المجاميع الإرهابية في مناطق أخرى مثل ديالى والأنبار وغرب نينوى وفي بغداد، وهذا كله ينعكس أمنياً على زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية لا يختصر عملها على حماية الزائرين، وإنما تقدم الارشادات التوعوية في مجال النقل والمراقبة الجوية والجهد الفني والاستخباري، وتم توفير طائرات للاسعاف الجوي، وهذا يتطور عاماً بعد آخر من خلال الاستفادة من الأعوام السابقة، وهذا العام مميز بإضافة طرق وتقديم الخدمات، ونأمل بأن يكون مميزاً بالعمل النوعي".