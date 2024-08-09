بشرى لذوي الشهداء بشأن مقاعد الحج

2024-08-09 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، عن شمول شريحة جديدة من ذوي الشهداء بمقاعد الحج لعام 2025.

وقال اعلام المؤسسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم إعادة النظر مجدداً في ضوابط الحج لعام 2025 ووضع خطة جديدة لتوزيع المقاعد المخصصة لذوي الشهداء ووفق آلية اختيار جديدة للمتقدمين حرصاً منه لتمتع ذوي الشهداء من الشرائح كافة بحقوقهم وامتيازاتهم التي كفلها لهم القانون".

وأضاف البيان، ان "رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي وجه بدعوة أخوة الشهداء من غير المتزوجين ووالديهم متوفين من العوائل التي تمتلك اكثر من شهيد ) وللأعمار من ٦٠ سنة فما فوق لمراجعة مديريات المؤسسة في بغداد والمحافظات كافة لتقديم طلباتهم حيث سيكون التقديم مفتوح لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2024/8/11 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2024/8/15".

وتابع "اما ما يخص اخوة الشهداء الذين لديهم شهيد واحد والجرحى فيتم الاكتفاء باللذين قدموا استمارات إلكترونية عام 2023 وسيتم التفاضل فيما بينهم حسب اولوية العمر ونسب العجز بشرط الاستطاعة البدنية والصحية التي تقررها اللجان الطبية".