2024-08-09 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الجمعة، إيقاف لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، للاشتباه باعتدائه جنسيا على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام.

ويتعلق الأمر بـ "م.أ" (تم الاكتفاء بذكر الأحرف الأولى من اسمه). ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، فقد ألقي القبض عليه أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة حوالي الساعة الخامسة صباحا لاتهامه "بوضع يده على ردفي زبونة" في الحانة.

وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.

ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزا حاليا لدى الشرطة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، تم القبض عليه وزعم أنه ارتكب فعلته وهو "في حالة سكر تام".

وبعد تعذر الوصول إلى رقم اللاعب، حاول موقع "الحرة" التواصل مع رئيس اتحاد المصارعة في مصر، اللواء عصام نوار، هاتفيا، لكنه لم يرد على المكالمات ولا حتى الرسائل الموجهة إليه، حتى تاريخ نشر هذا الخبر.