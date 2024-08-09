انفجار حاوية بضائع عراقية بأحد موانئ الصين

2024-08-09 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام محلية كردية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، بوقوع انفجار بإحدى الحاويات على متن سفينة تحمل بضائع لنقلها إلى العراق في احد الموانئ الصينية.

وقال أوميد فاروق مالك شركة ولات للشحن الدولي، لوسائل اعلام كردية، إنه "وقع الانفجار حوالي الساعة 9:00 صباحاً اليوم الجمعة، في ميناء نينغبو في الصين، بإحدى حاويات سفينة شركة يانغ مينغ".

وأضاف فاروق، ان "الشحنة تخص تجاراً من إقليم كردستان والعراق وكان من المفترض أن تنقل الشحنة إلى ميناء أم قصر في جنوب العراق"، لافتا الى أن "الانفجار تسبب في أضرار للمعدات وبعد وصول فرق الإطفاء والإنقاذ، تمت السيطرة على الحريق".

وأوضح، ان "السفينة كانت تحمل ألعاب أطفال ومستحضرات تجميل ومواد أخرى، وكان سبب الانفجار مصدره ثلاجة بإحدى الحاويات".



