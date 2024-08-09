2024-08-09 16:12:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع -أحمد الدليمي

أعلن معمل سمنت القائم، اليوم الجمعة، عن تحقيق طاقة تعاقدية في إنتاج 850 ألف طن سنوياً، فيما أشار الى وجود خطط لرفع الإنتاج إلى مليون طن سنوياً.

وقال المدير المخول لمعمل سمنت القائم محمد زغير الراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "المعمل حقق طاقة تعاقدية التي تعتبر الطاقة التصميمية للمعمل في إنتاج نحو 850 ألف طن سنوياً من السمنت المقاوم"، لافتاً الى أن "المعمل يعمل بخط إنتاجي واحد إذ يتم إنتاج ما يقارب (80 الى 90) ألف طن شهرياً، ويعمل الآن ضمن الطاقة التصميمية".

وأشار الى أن "هناك خططاً أعدت سيتم العمل بتنفيذها للوصول الى الطاقة التصميمية للمعمل والبالغة مليون طن سنوياً من خلال عمليات التحديث والتطوير، وكذلك الاهتمام بنوعية السمنت"، مبيناً أن "المعمل حصل مؤخراً على شهادة الجودة للمنتج".