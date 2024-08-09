2024-08-09 16:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسيير أول رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى تونس. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الانباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان”: “اليوم شهد انطلاق أول رحل للخطوط الجوية العراقية من بغداد الى تونس”، لافتا الى أن “الأيام المقبلة ستشهد رحلات مجدولة الى تونس”. وأضاف أن “تونس من مناطق شمال أفريقيا […]

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