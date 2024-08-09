الكاردينال ساكو: إيديولوجية داعش قائمة لكن هذا الشر لن يدوم

2024-08-09 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قال بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رافائيل ساكو، لموقع"الفاتيكان نيوز"، إنه برغم "المأساة الجماعية" التي تمثلتباضطرار أكثر من 120 ألف مسيحي إلى النزاوح قبل 10 أعوام أمام هجوم داعش، وشعورالكثيرين في العراق بالتشاؤم إزاء المستقبل، واستمرار إيديولوجية الإرهابيين، إلا أن"هذا الشر لن يدوم".

بعدماذكرّ "الفاتيكان نيوز" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، بليلة 9 آب/ أغسطسعام 2014، عندما أجبر عشرات آلاف المسيحيين على الهروب من مناطقهم، ومعاناة شعب بأكملهيتمثل بالإيزيديين، من محاولة إبادة جماعية، ومقتل أكثر من ثلاثة آلاف رجل وامرأةوصبي وفتاة، واختطاف ما لا يقل عن 6800 شخص، وخصوصاً من النساء والفتيان والفتيات،نقل التقرير عن الكاردينال ساكو قوله "لقد كانت "مأساة جماعية"للشعب العراقي، وهي "مأساة تشمل المسيحيين والأقليات الأخرى وما تزال محفورةفي أذهان الناس".

وبحسبالكاردينال ساكو، فإن "تنظيم داعش قد هزِم، إلا أن إيديولوجيته ما تزال قوية،وليس فقط في العراق".

ورداًعلى سؤال عما بقي من المأساة التي عاشها المسيحيون والأقليات الأخرى منذ 10 سنوات،قال ساكو إن "الناس ليس لديهم ثقة كبيرة بالمستقبل، ويظل الجميع يتساءل: متىسننال أخيراً دولة حديثة وديمقراطية ومدنية حيث يمكن للجميع أن يكونوا مواطنينيتمتعون بحقوق وواجبات متساوية؟".

وتابعالكاردينال ساكو قائلاً إنه "لهذا السبب، فإن كثيرين يغادرون العراق، وليسالمسيحيين فقط، وأحاول أتحدث مع الناس وأطمئنهم بأن هذا الشر لن يدوم وأن عليهمالصبر".

وفيرد على سؤال عما يعنيه غياب المسيحيين في سهل نينوى بالنسبة للعراق، قال ساكو إنالمسيحيين ما يزالون يخشون على سلامتهم لأن البلد ليس مستقراً، وهم أقلية صغيرة. وإلىجانب ذلك، فإن الجميع يشعر بالقلق إزاء التوترات الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط".

وتابعساكو قائلاً إن "المسيحيين والإيزيديين في سهل نينوى، يشعرون بالخوف، ونحننحتاج إلى تغيير العقلية التي تكمن وراء الحروب والانتقام"، موضحاً أنه"علينا تعلم كيفية الحوار ومعالجة المشكلات ليس بالسلاح وأنما من خلال الحوارالجدي والشجاع".

وأضاف"نحن بحاجة إلى تغيير البرامج التعليمية واللغة والخطابات التي يلقيهاالناس".

وقالالكاردينال ساكو رداً على سؤال عما إذا كان الغرب مسؤولاً أيضاً عن هذا الوضع، إن"الغرب يتصرف بخجل بدرجة ما إزاء هؤلاء الذين يعتقدون أن الحل الوحيد هوالحرب. وكما يقول البابا فرانسيس، فإن الحرب ليست انتصاراً أبداً. الكلخاسر".

وأوضحساكو فكرته قائلاً إن "المشكلة مع الغرب هي اللامبالاة، فالجميع يركز علىمنطق الربح ويفتقر إلى القيم الأخلاقية والروحية، وبإمكاننا أن نشاهد ذلك أيضاًفيما يجري في أوكرانيا. أنه أمر محزن".

ورداًعلى سؤال حول الإبادة الجماعية للإيزييين وما يمثله ذلك بالنسبة إلى المسيحيين،قال ساكو إنه "لن يكون من السهل محو هذه الذاكرة نهائياً، وما تزال هناكالعديد من أعمال الكراهية، مثل الهجوم الذي وقع العام الماضي في قرقوش، والذي تسببفي مقتل أكثر من 133 شخصاً خلال حفل زفاف".

وتابعقائلاً إنه بالنسبة إلى الإبادة الجماعية للإيزيديين، "فكيف يمكن للإنسان أنيتصور في القرن الـ21 أن يتم بيع النساء وفصلهن عن عائلاتهن لمجرد أنهن من عرق آخر؟ما هي القيم هنا؟، وهو أمر فظيع، ليس لنا فقط، بل للعالم بأكمله الذي لا يستطيعمنع مثل هذه الأمور من الحدوث".

وختمالكاردينال ساكو بالقول "أعتقد أنه يجب ألا ننسى إخواننا وأخواتنا في الإنسانية.نحن أخوة، والحياة أمر رائع، وليس بإمكاننا ترك الناس يموتون من دون أن نفعل أيشيء، سواء جرى ذلك في العراق أو في أي مكان آخر".

وأضاف"كل واحد منّا مسؤول عن الآخرين، وعندما نموت، فإن الله لن يسأل إذا كنتمسيحياً أم مسلماَ، بل سيسألنا: ماذا فعلت لأخيك؟".

ترجمة وكالة شفق نيوز