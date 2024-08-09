تدمير أوكار لعصابات داعش في الصحراء الغربية للأنبار

2024-08-09 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكنت قطعات الفرقة السابعة في الجيش، اليوم الجمعة، من تدمير أوكار لداعش الإرهابي في الصحراء الغربية للأنبار.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن قطعات الفرقة السابعة في الجيش، تمكنت من تدمير أوكار لبقايا عصابات داعش الإرهابية، في عمق الصحراء الغربية للأنبار.وأضاف، أن العملية جاءت بعد عمليات بحث وتفتيش واسعة في الصحراء والكهوف والمغارات والوديان.