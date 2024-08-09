لجنة الاستثمار النيابية تعقد اجتماعات لتعديل قانون الاستثمار العراقي

2024-08-09 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكر عضو لجنة الاستثمار النيابية، أسعد البزوني، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماعات تشاورية لتعديل قانون الاستثمار في البلاد. وقال البزوني إن لجنة الاستثمار النيابية تعمل على تعديل قانون الاستثمار خصوصاً بما يخص الاستثمار الصناعي ومناقشة فقراته من خلال جلسات استشارية كبيرة خاصةً وأن العراق الآن يتوجه صوب قطاع الاستثمار الخاص، لذا هنالك ضرورة بأن يكون القانون ملائماً للبيئة العراقية وللمستثمرين من الدول الاخرى. وأضاف أن العمل جارٍ على القانون لما له أهمية كبرى في مجال الاستثمار خصوصاً وأن العراق بحاجة الاستثمار لأن اعتماد العراق الحالي على النفط والموارد البسيطة الاخرى، مبيناً انه بتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص ستكون أبواباً أخرى لمردود العراق، وأوضح أنالموازنة الآن فيها عجز كبير وانخفاض اسعار النفط تتراجع وتضعنا بمشكلة كبيرة خصوصاً وأن الموازنة احتسبت على أساس 60 دولاراً للبرميل. وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد النفطية يسبب لنا مشاكل كبيرة ويجب أن نعتمد أكثر من مورد وأن العراق قادر في صناعته وزراعته واستثماره وأراضيه، ونحتاج الى توفير البيئة الآمنة والمناسبة للاقتصاديين والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى.