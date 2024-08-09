البيتكوين يتجاوز 62 ألف دولار مع انتعاش الأسواق العالمية

2024-08-09 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

واصلت عملة البيتكوين ارتفاعها، اليوم الجمعة، والذي جاء بالتزامن مع انتعاش الأسهم العالمية بعد عمليات بيع مكثفة ضربت الأسهم والعملات المشفرة مطلع الأسبوع. وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 5.3 لتتجاوز 62600 دولار لفترة وجيزة في التعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها التي بدأت أمس الخميس. كانت التحركات بمثابة تحول عن وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سجلت السوق أشد انخفاض لها منذ أيام انهيار بورصة إف تي إكس في عام 2022. وصعدت عملة الإيثريوم المصنفة في المرتبة الثانية بنسبة 6. ومع ذلك، ظلت كلتا العملتين أقل من مستوياتهما قبل أسبوع. وسجلت عملة البيتكوين يوم الخميس أكبر مكسب لها في يوم واحد منذ أكثر من 16 شهرًا. يرى المتداولون أن التقلبات الأخيرة في الأصول الرقمية كانت نتاجاً لعوامل الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى البيع العنيف من قبل المضاربين في العملات المشفرة. وقال جاستن دانيثان، رئيس تطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة كيروك، إن العوامل الكلية ستستمر في التأثير على الأصول الخطرة في المدى المتوسط، وأن تصفية صفقات تجارة الفائدة على الين ليس شيئاً يمكن حله في غضون يومين. وأوضح أيضا أن الجانب المشرق من عمليات بيع العملات المشفرة، يوم الاثنين، هو التخلص من المراكز الضخمة ذات الرافعة المالية. تتبعت بيتكوين، ارتفاعاً في الأسواق الأوسع نطاقاً، وخاصة الأسهم، وعززت بيانات طلبات البطالة الأسبوعية، التي جاءت أفضل من المتوقع، الرهانات على أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بات مستبعداً في المدى القريب. ساعدت التصريحات الأقل تشدداً من مسؤولي بنك اليابان أيضاً في تحسين شهية المخاطرة، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى المزيد من الزيادات خلال اجتماع الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون في بنك اليابان هذا الأسبوع إن البنك لن يرفع أسعار الفائدة خلال فترات تقلب السوق، مما يساعد في تحسين معنويات المستثمرين. كما أشارت الخسائر في الين الياباني إلى تعافي شهية المستثمرين نحو الاستثمار في الأصول الخطرة.