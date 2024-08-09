حسم أمره مع "أسود الرافدين".. كاساس "مصدوم" من مستشار للسوداني ويتوعد بمقاضاة "الكاذبين"

2024-08-09 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حسم مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مصيره مع "أسود الرافدين"،يوم الجمعة، فيما أعرب عن استغرابه من اتهامه بـ"الابتزاز" من قبل أحدمستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متوعداً بمقاضاة من وصفهمبـ"الكاذبين".

وقالكاساس في منشور على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفقنيوز "لقد وصلت إلى العراق منذ عامين تقريباً، ومنذ البداية بذلت جهداًللاندماج في بلدكم وعاداتكم ومحاولة إظهار أفضل صورة للعراق في جميع أنحاء العالم.لقد ناضلت بكل قوتي حتى تكون كرة القدم والشعب العراقي في المكانة التي يستحقونهارغم كل المشاكل التي تطرأ في عملنا".

وأضاف"في كل ذلك الوقت، وحتى في أصعب اللحظات لمست دعم ومحبة غالبية الشعبالعراقي. وبهذا الدعم تمكنّا من الفوز بكأس الخليج، وقمنا بتحسين تصنيفنا فيالفيفا بنتائج رائعة ونواصل النضال من أجل حلم الذهاب إلى كأس العالم عام 2026".

وتابع"وبهذا الحب الذي أشعر به تجاهكم، رفضت أيضاً مؤخراً عرضاً قد يؤدي إلى تحسينظروفي الرياضية والاقتصادية والشخصية".

وأكدكاساس "أفهم أن المدرب شخصية عامة، ودائماً ما أحترم النقد باعتباره أمراًطبيعياً في مهنتي، رغم أنني لا أشاركه ذلك في بعض الأحيان. لكنني لن أحترمالأكاذيب. لقد رأيت منذ فترة كيف يكذب أشخاص مختلفون بشأن عقدي لكن الأمر الأكثرخطورة هو رؤية أحد مستشاري رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون يتهمني بأنني أبتز.الأكاذيب التي تجعل عائلتي تعاني وتجعلني أشك فيما إذا كان كل هذا يستحق ذلك".

وختمكاساس بالقول "مهما حدث في المستقبل، فقد قمت بتعيين محامي في بغداد سيكونمسؤولاً عن دراسة دعوى قضائية مستقبلية ضد جميع الأشخاص الذين ألقوا الأكاذيبعني، مما أضرّ بصورتي".

وكانمستشار رئيس الوزراء خالد كبيان، قد قال خلال لقاء على قناة العراقية الرياضية،رداً على سؤال حول مطالبة مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس بزيادة عقده "هذاأسلوب ابتزاز، كاساس لا يستحق الزيادة، وهناك رأي في الشارع أنه لم يحقق شيئاً،ولقد أخفقنا في بطولة آسيا وقد اتفق الخبراء على أن خطأ كاساس في التبديل الذيأجراه كان سبباً في خسارة منتخبنا أمام المنتخب الأردني".