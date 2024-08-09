وزارة التجارة تعلن عن قروض تصل إلى 25 مليون دينار لدعم التسوق في مراكز "هايبر ماركت" الجديدة

2024-08-09 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، التوجه لافتتاح 3 مراكز هايبر ماركت خلال الشهر الحالي، وفيما حددت الفئات المستفيدة، أوضحت الهدف من افتتاح تلك المراكز وبالشراكة مع القطاع الخاص، كاشفة كذلك عن قروض لشراء السلع بقيمة 25 مليون دينار . وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، في حديث صحفي تابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارة التجارة عملت على إعادة تفعيل المراكز التسويقية بنظام الهايبر ماركت للسيطرة على أسعار المواد الغذائية ودعم الشرائح الفقيرة، مؤكدا أن ثلاث فئات ستستفيد من تلك المراكز هي العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وموظفي الدولة وأصحاب الدخل المحدود ومن يمتلك بطاقة المصارف الأهلية والحكومية. وأضاف، أن المراكز ستتوفر فيها جميع المواد الغذائية الذي يحتاجها المواطن، فضلا عن دخولها ضمن برامج الأتمتة الالكترونية، مبينا أن المراكز ستقدم سلعا بالتقسيط للمواطنين عبر قروض من المصارف تبدأ من عشرة ملايين وحتى 25 مليونا. وتابع ستفتح ثلاثة مراكز خلال الشهر الحالي و15 مركزا في وقت لاحق تليها خطوة لافتتاح مراكز في الأقضية والنواحي بالاعتماد على القطاع الخاص وبرقابة حكومية تامة وبإشراف وزارة التجارة عبر برامج معدة بالشراكة مع القطاع الخاص.