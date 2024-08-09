النجم أولمو: حلمي تحقق الآن

2024-08-09 18:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعأدلى النجم الإسباني داني أولمو، المنضم حديثا لصفوف برشلونة، بأول تصريح عقب الإعلان عن الصفقة، مبديا سعادته بتحقق حلم العودة إلى النادي الكتالوني.وأعلن برشلونة منذ قليل، تعاقده رسميا مع أولمو، قادما من لايبزيج الألماني، بعقد ممتد حتى 6 سنوات مقبلة.وقال أولمو- خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد تحقق الحلم، سعيد جدا بالعودة إلى المنزل مع عائلتي وزملائي، وأتطلع حقا إلى البدء".وأضاف، "أتواجد هنا من أجل الفوز، والسعي للفوز بجميع الألقاب الممكنة، نحن برشلونة وعلينا أن ننافس على كل شيء ونسعى للفوز بكل شيء".وأشاد الدولي الإسباني بالجهد الذي بذله برشلونة للتعاقد معه، وقال: "كانت هناك مفاوضات مكثفة، لكن هذا الأمر طبيعي، تم إنجاز كل شيء بسرعة كبيرة مع لايبزيج وأنا ممتن جدا لهم، الآن تبدأ مرحلة جديدة ونحن نسعى إليها".وواصل، "كان هذا حلما لي، لكن علينا أن نسلط الضوء على التزام برشلونة باستقدامي إلى هنا، يتعين علينا تقدير ذلك، أنا فخور برغبتهم في وجودي هنا".وأتم: "لقد لعبت بالفعل مع العديد من لاعبي البارسا، وأتطلع إلى رؤية لاعبين آخرين مثل دي يونج وليفاندوفسكي، إنهم يتمتعون بجودة عالية، أنا مستعد ومتحمس للمساهمة والفوز".