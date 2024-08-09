اعتقال الممثل غابرييل أولدز بتهم اعتداء جنسي.. السلطات تحقق في قضايا تعود لأكثر من عقد !

2024-08-09 18:08:03 - المصدر: قناة الاولى

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اعتقلت السلطات الأمريكية الممثل غابرييل أولدز، البالغ من العمر 52 عامًا، في منطقة كريستوود هيلز بلوس أنجلوس بعد أن أصدرت محكمة مذكرة توقيف بحقه في يوليو/تموز. ووجهت إليه 7 تهم بالاعتداء الجنسي، فيما تبحث السلطات عن ضحايا أو شهود آخرين في قضايا تعود لأكثر من عقد.

اتهمت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا أولدز باغتصابها في منزلها بلوس أنجلوس. وبعد تقريرها، تقدمت امرأتان أخريان بالشكوى، قائلتين إن أولدز اعتدى عليهما أيضًا في حوادث تعود إلى عام 2013، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة لوس أنجلوس.

ظهر أولدز مؤخرًا في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "عينا تامي فاي"، حيث مثل دور المبشّر ومؤسس برنامج "700 Club" بات روبرتسون. كما اختير لأدوار فردية في مسلسلات مثل "JAG" و"C.S.I" و"Six Feet Under"، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الأقل شهرة.

تقول الشرطة إن أولدز استخدم خلفيته وحياته الاجتماعية لجذب النساء وإقناعهن بشعور "زائف بالأمان" قبل أن يتحول إلى العنف. أفادت الشرطة بأن إحدى النساء التقت بأولدز عبر تطبيقات المواعدة.

وذكر المحقق برنت هوبكنز، المشرف على قسم الاعتداءات الخاصة، في البيان الصحفي: "سمعنا نفس القصة، مرة تلو الأخرى. بدأ أولدز بأسلوب جذاب، ثم استخدم العنف الوحشي. بعض الناجيات عانين بصمت لسنوات".







