رودريغو يرفض عرض مانشستر سيتي ويؤكد التزامه بالبقاء مع ريال مدريد

2024-08-09 18:08:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





كشفت مصادر اليوم الجمعة (9 آب 2024) أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع رودريغو، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لتعويض رحيل جوليان ألفاريز.

رودريغو، الذي يشعر بسعادة وتقدير داخل ريال مدريد، جدد عقده مع النادي حتى صيف 2028، ويعلم أنه يحظى بثقة مدربه كارلو أنشيلوتي. على الرغم من محاولات بيب غوارديولا الشخصية لإقناعه، فإن اللاعب البرازيلي لا يفكر في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

رودريغو يفضل الاستمرار مع ريال مدريد، الذي أحرز معه دوري أبطال أوروبا مرتين، وهو لم يتجاوز 23 عامًا بعد