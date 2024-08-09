دولة القانون يرهن النجاح في ديالى بـ7 نقاط ويؤكد: المحافظ مستقل

2024-08-09 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، أن دائرة النجاح في ديالى تمر بـ7 نقاط من بينها تعزيز الامن والخدمات وادامة الشراكة الوطنية، مشيراً الى أن المحافظ الجديد شخصية مستقلة.

وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "منصب محافظ ديالى استحقاق لدولة القانون بتوافق كل قوى الاطار لكن الائتلاف حاول معالجة العقدة السياسية وطرح 5 مرشحين على مدار الاشهر 6 الماضية وهو دليل على الرغبة في ايجاد حلول توافقية تقرب وجهات النظر لتشكيل الحكومة المحلية".

وأضاف، أن "محافظ ديالى عدنان الشمري كان ضمن الاسماء التي طرحت لتبوء المنصب وحصل توافق سياسي وتصويت ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية لتنتهي العقدة السياسية في ديالى"، مؤكدا ان "الشمري مستقل واغلب القوى دعمته لهذا المنصب".

وأشار شاكر الى أن "دولة القانون اكد للشمري بان دائرة النجاح في ديالى تمر من 7 نقاط رئيسية هي تعزيز ملف الامن والخدمات والاستثمار وتحقيق عدالة في توزيع المشاريع والقرب من الشارع وحل الاشكاليات المتراكمة والسعي الى بلورة شراكة وطنية تحقق الاستقرار"، لافتاً الى أن "ائتلافه هدفه استقرار ديالى بعيدا اي مصالح سياسية ويأمل ان تكون الفترة القادمة اكثر هدوء مع وجود التوافق السياسي".

هذا وأصدرت رئاسة الجمهورية، أمس الخميس، المرسوم الجمهوري رقم (82) والمتضمن تعيين عدنان الشمري بمنصب محافظ ديالى.

وأكد الشمري في اول تصريح له بعد تسنمه المنصب برفقة المحافظ السابق مثنى التميمي، أن ملفات الإعمار والخدمات وحسم العقود وتعزيز الاستقرار الأمني هي أولويات حكومة ديالى المقبلة، مؤكدا بانه سيكون قريبًا من الجميع من اجل المضي في تطوير كل المجالات في ديالى.