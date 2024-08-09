2024-08-09 18:18:11 - المصدر: منصة إيشان

رسم خبراء أمنيون وعسكريون عراقيون خريطة عسكرية لسيناريوهات الضربة الإيرانية وحلفائها على الكيان الاسرائيلي ، ردًا اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وسط طهران. وتتضمن السيناريوهات إغراقًا ناريًا من جبهات عديدة لما يسمّى دول “المحور” بقيادة طهران نحو المدن الفلسطينية المحتلة، وآخر مرعبًا لإسرائيل يتعلق بتزامن ذلك مع اجتياح بري في الجبهة الشمالية لإسرائيل ينفذه […]

ظهرت المقالة تقرير يتحدث عن “سيناريوهات” الرد الإيراني.. اجتياح بري وقصف كبير من دول المحور أولاً على ايشان.