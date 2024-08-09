2024-08-09 18:18:11 - المصدر: منصة إيشان

أثارت مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنظام الإيراني بضبط النفس خلال رده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس هنية، علامات استفهام بشأن الأسباب التي تقف وراء تلك الضغوط. ووجدت قناة “الأخبار 12” العبرية تفسيرًا لهذا المطلب الروسي الرامي لتقييد الرد الإيراني على اغتيال أرفع مسؤولي حركة حماس لدى زيارته لطهران. مصالح روسيا أولًا وقالت […]

ظهرت المقالة “تخوّف” في موسكو.. ماذا وراء الضغوط الروسية على إيران لتخفيف ردها ضد الكيان؟ أولاً على ايشان.