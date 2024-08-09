حريق يلتهم شقة في مجمع الصالحية ببغداد (فيديو)

2024-08-09 19:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في أحد المباني السكنية ضمن مجمع الصالحية وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل احد الشقق في الطابق الخامس عمارات الصالحية السكنية وسط بغداد".

وحصلت شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر حجم الحريق في العمارة،ن وألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المبنى.

ولم تعرف أسباب الحريق وولا الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنه حتى لحظة كتابة الخبر.