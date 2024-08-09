ميسان تنفذ عدة مشاريع بمنفذ الشيب الحدودي استعدادا للزيارة الأربعينية

2024-08-09 19:30:01 - المصدر: واع

ميسان – واع – حيدر الجيزانيأعلنت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من المشاريع في منفذ الشيب الحدودي لأهميته في دخول الوافدين خلال الزيارة الأربعينية والمناسبات الدينية.وأوضح مدير الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان المحافظة ميثم جواد الربيعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نظرا لأهمية منفذ الشيب الحدودي بدخول الوافدين خلال الزيارة الأربعينية والمناسبات الدينية الأخرى، فقد ركزت الحكومة المحلية في محافظة ميسان على إنشاء مشاريع ذات أولوية في هذا المنفذ، ومنها مشاريع البنى التحتية".وأضاف، أنه "تم إنشاء مختبر الصحة العامة في المنفذ، والذي يختص بفحص المواد الغذائية الداخلة إلى المحافظة وفحص المسافرين، وتأهيل بناية المركز الصحي داخل المنفذ، وإنشاء قاعات للإقامة والجوازات، وتأهيل القاعات الموجودة داخل المنفذ، إضافة الى تأهيل المجاميع الصحية وشبكة الكهرباء".وتابع كما تم "إنشاء أرصفة وتبليط داخل المنفذ ، وإنشاء طريق المسافرين من منفذ الشيب الحدودي ولغاية طريق المشرح بطول 3 كم متر ، وإنشاء ساحات وقوف السيارات والعجلات للمواكب الحسينية داخل المنفذ".وبين أنه تم "كذلك إنشاء شبكة مجاري المياه الثقيلة ومحطة رفع وتنفيذ شبكة للمياه ونصب محطة مياه RO بسعة 30م3 في الساعة ، بالإضافة تجهيز المنفذ في القضايا اللوجستية الأخرى".وأكد الربيعي "إنشاء مبنى خاص بحظيرة الكلاب البوليسية وتجهيز عدد من الكلاب البوليسية لتعزيز الجهد الأمني في المنفذ ، وتجهيز المنفذ بأجهزة كهربائية وأثاث خشبي ومعدني وصيانة المباني والقاعات ومنظومة الإطفاء ، وأعمال أخرى لاتزال قيد الإنجاز".وأشار إلى " إدراج مشاريع أخرى من قبل المحافظة ضمن خطة عام 2023 ولعام 2024 ، وتتضمن تجهيز المنفذ بعدد من السبالت وأجهزة التبريد ، وتجهيز المنفذ بعدد من الكرفانات لإصدار بطاقة الدفع للزائرين الوافدين من باكستان عبر المنفذ، وكرفانات للزائرين الإيرانيين"، لافتا الى "إدراج مشروع الحدائق والتشجير داخل المنفذ ، وتجهيز المنفذ بلية كابسة وشفل ، إضافة الى تأهيل 4 قاعات خاصة بالمسافرين، وإنشاء سياج خارجي خارج المنفذ وإنشاء منام للضباط والمنتسبين".ولفت كذلك إلى أن "محافظ ميسان شكل لجنة خاصة بالشعائر الدينية ، أخذت على عاتقها تقديم الدعم اللوجستي والآلي والخدمي خلال الزيارة، كما شكل لجنة خاصة بالشعائر الحسينية، لتقديم الخدمات الى إدارة المنفذ".ونوه ، الى "وجود مبادرات أخرى تخص القضايا اللوجستية من أجهزة طابعات وقرطاسية وسواها ، لتلبية متطلبات دخول اعداد الزائرين الهائلة، وقد أخذت إدارة المحافظة على عاتقها تلبية جميع هذه المتطلبات".وأشار الى "تعاون العتبة الحسينية والعتبة العباسية المقدستين والحشد الشعبي والدوائر الأخرى والمتطوعين من مختلف الفئات الاجتماعية في تقديم الخدمات للزائرين الوافدين الى كربلاء المقدسة من خلال منفذ الشيب الحدودي خلال الزيارة الأربعينية".وكانت دائرة الطرق والجسور في محافظة ميسان باشرت بإكساء طريق الزائرين ( ياحسين) الممتد من مجسر الحولي وحتى سيطرة البتيرة بطول (4.5 كم) والذي يعد إحدى أهم الطرق التي يسلكها الزائرون القاصدون الى محافظة كربلاء المقدسة سيراً على الأقدام.