كوردستان تنفي وجود حالات نزوح من مخيمات النازحين في زاخو

2024-08-09 20:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان العراق اليوم الجمعة، الشائعات المتداولة حول حالات نزوح جماعي من احد مخيمات النازحين في منطقة زاخو.

واكد بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن التقارير الاعلامية التي تحدثت عن مغادرة النازحين لمخيماتهم بسبب مخاوف أمنية عارية عن الصحة تماما، واصفا إياها بأنها تتعارض مع أبسط قواعد العمل الصحفي المهني.

وشدد البيان على ان اقليم كوردستان لا يزال واحة للتعايش والتسامح، مؤكدا أن جميع قاطني المخيمات امنون وانهم سيبقون كذلك حتى يتمكنوا من العودة الطوعية الى مناطقهم الاصلية.

واضاف البيان، ان المخيمات أماكن مخصصة للمدنيين والنازحين وتحظى بحماية كاملة، مشيرا إلى أن السلطات لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتقويض أجواء التعايش والتسامح السائدة فيه.