الداخلية تنهي عقد شرطي حاول إيهام الرأي العام في الديوانية

2024-08-09 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إنهاء عقد أحد عناصر الشرطة بعد نشره مقطع فيديو مسيئاً ومحاولته إيهام الرأي العام في محافظة الديوانية.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الوزارة تحرص على إجراء الممارسات الأمنية، وكذلك تكثيف التدريب لصقل مهارات الضباط والمنتسبين".وأضاف البيان، أنه "وبعد قيام شرطة محافظة الديوانية بتنفيذ تمرين يبين أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة، قام أحد أفراد شرطة العقود بتصويره وبثه على أنه مقطع فيديو حقيقي لقتل مواطن أمام أنظار قوات الشرطة ومحاولة إيهام الرأي العام".وتابع، أن "الوزارة قررت إنهاء عقد هذا الشرطي وفق السياقات القانونية الأصولية".