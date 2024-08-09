قوات الحدود تباشر الانتشار في النجف الأشرف لتأمين زيارة الأربعينية

2024-08-09 20:18:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، المباشرة بالانتشار في محافظة النجف الأشرف لتقديم الحماية إلى زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقال بيان للقيادة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد تكليف قيادتنا بمهمة تقديم الحماية إلى زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة النجف الأشرف، باشرت أفواج قوة الواجب ومن مختلف تشكيلات قيادة قوات الحدود بالانتشار في قاطع المسؤولية بإشراف قائد قوات الحدود والمشرف على الخطة الأمنية في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف البيان، أن "أفواج الحدود المشتركة بتأمين الزيارة ستقوم بإسناد الأجهزة الأمنية في المحافظة لتقديم الحماية للزائرين والمواكب الحسينية فضلاً عن المشاركة في نقل الزائرين".