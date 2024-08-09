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بشرى سارة للزوجة العراقية.. قروض تصل لـ25 مليون دينار خاصة بالتسوق من “هايبر ماركت”

بشرى سارة للزوجة العراقية.. قروض تصل لـ25 مليون دينار خاصة بالتسوق من “هايبر ماركت”
بشرى سارة للزوجة العراقية.. قروض تصل لـ25 مليون دينار خاصة بالتسوق من “هايبر ماركت”
2024-08-09 20:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة التجارة، التوجه لافتتاح 3 مراكز (هايبر ماركت) خلال الشهر الحالي، وفيما حددت الفئات المستفيدة، أوضحت الهدف من افتتاح تلك المراكز وبالشراكة مع القطاع الخاص، كاشفة كذلك عن قروض لشراء السلع بقيمة 25 مليون دينار . وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن “وزارة التجارة عملت على إعادة تفعيل المراكز التسويقية بنظام (الهايبر […]

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