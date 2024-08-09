2024-08-09 20:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة التجارة، التوجه لافتتاح 3 مراكز (هايبر ماركت) خلال الشهر الحالي، وفيما حددت الفئات المستفيدة، أوضحت الهدف من افتتاح تلك المراكز وبالشراكة مع القطاع الخاص، كاشفة كذلك عن قروض لشراء السلع بقيمة 25 مليون دينار . وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن “وزارة التجارة عملت على إعادة تفعيل المراكز التسويقية بنظام (الهايبر […]

ظهرت المقالة بشرى سارة للزوجة العراقية.. قروض تصل لـ25 مليون دينار خاصة بالتسوق من “هايبر ماركت” أولاً على ايشان.