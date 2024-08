معاون محافظ ذي قار: حل مشكلة النفايات يتطلب تدخل شركات تخصصية

2024-08-09 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد المعاون الخدمي لمحافظ ذي قار المهندس سلامة السرهيد، أن مشكلة النفايات في المحافظة تتطلب حلولاً جذرية، وأن هذه الحلول لن تكون فعالة إلا من خلال تدخل شركات تخصصية. وأوضح السرهيد خلال مشاركته في برنامج “هموم الناس” عبر اذاعة وتلفزيون الناصرية أن هناك عروضاً مقدمة من شركات محلية...

