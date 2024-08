عضو مجلس ذي قار علي خصاف يتحدث عن ملف الخدمات وتوزيع الاراضي في سوق الشيوخ

2024-08-09 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار، علي خصاف، أن سوق الشيوخ تعاني من نقص حاد في آليات التنظيف، مما يؤثر بشكل سلبي على المشاريع التنموية في المنطقة. وأوضح أن هذا النقص يشمل أيضا قلة في اليد العاملة، ما يزيد من تعقيد الوضع في السوق. واكد خصاف في...

