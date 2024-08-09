طاقم تحكيم ياباني لمباراة منتخبي العراق والكويت

2024-08-09 20:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحادُ الدوليّ، يوم الجمعة، الطواقمَ التحكيميّة لمبارياتِ الجولةِ الثانية عن قارةِ آسيا للتصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وتمت تسميةُ الطاقم التحكيميّ الياباني لمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكويتيّ، والمؤلف من كيمورا هيرويوكي حكم ساحة والمساعدين اسادا تاكيشي وتاكيبي يوسوكي، وكاساهارا هيروكي حكماً رابعاً.

وسيكون القطري جاسم محمد الهايل مراقباً للحكام، ومشرف المباراة وين سي ثو من ميانمار، ومراقب الأمن والسلامة مانع بن خالد المطوع، من البحرين، وسيكون الياباني متسيوتوشي أوتا، مسؤولاً عن معلوماتِ منظومة تقنية الـVAR.