دول أوبك+ تتجاوز أهداف إنتاج النفط في يوليو

2024-08-09 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكر مسح لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، صادر يوم الجمعة، أن دول تحالف أوبك بلس قامت بزيادة إنتاج النفط الخام لديها خلال شهر يوليو الماضي، وذلك رغم تعهداتها بخفض مستويات الإنتاج. وأشارت بيانات المسح إلى أن دول التحالف عززت إنتاجها النفطي في يوليو وزادت مستويات الإنتاج أعلى هدفها المفترض، مع استمرار المنتجون الثلاثة الذين تعهدوا بالتعويض عن تجاوز الحصص في الضخ بالإنتاج أعلى سقوفهم الخاصة. وكذلك، أوضح المسح الصادر عن الوكالة الدولية أن إجمالي إنتاج تحالف أوبك من النفط الخام ارتفع بمقدار 160 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي مقارنةً بمستويات الإنتاج خلال شهر يونيو ليصل إلى 41.03 مليون برميل يوميا هذا يزيد بمقدار 437 ألف برميل يوميا عن الهدف الإجمالي لشهر يوليو، ويمثل قفزة من الإنتاج الزائد بمقدار 229 ألف برميل يومياً في يونيو. يذكر أن العراق وكازاخستان وروسيا تعهدوا بالتعويض عن إنتاجهما الزائد بالأشهر السابقة، وقالت أمانة أوبك، إنها تلقت خطط تعويض من العراق وكازاخستان وروسيا عن أحجام إنتاجها الزائدة عن الحد في الفترة من يناير إلى يونيو 2024 بلغ حوالي 1.184 مليون برميل يوميًا للعراق و620 ألف برميل يوميًا لكازاخستان و480 ألف برميل يوميًا لروسيا.