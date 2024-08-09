مشاهد ساحرة لزحل والمريخ بين أيدي عراقيين (صور)

2024-08-09 21:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في أعماق الصحراء، حيث منطقة نائية، تقع فيناحية الزاب (75 كم جنوب غربي محافظة كركوك)، لا صوت هناك غير الصفاء والسكينة، السماءصافية والنجوم بارزة وكوكبي زحل والمريخ يقتربان من الإنسان حتى تدخلان قبضةالعدسة والعين.

هو نشاط فلكي يحدث للمرة الأولى في العراق، وتحديداً منمحافظة كركوك، شباب فلكيون من بغداد ونينوى وصلاح الدين وكركوك جمعهم حب الاطلاع والبحث في رصد الكواكب والشهبوالنيازك.

في هذا الصدد، قالت مديرة قسم الفلك والأنشطة الجوية فيدائرة الرعاية العلمية، وجدان عبد الجليل، لوكالة شفق نيوز، إن "11 فريقاً منشباب وشابات المراصد المهتمة بأعمال الفلك، وصلت إلى محافظة كركوك، وتحديداً في أطرافناحية الزاب جنوب غربي المحافظة، وهذه الفرق هي لشباب وشابات من العاصمة بغدادومحافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى".

وذكرت عبد الجليل، أن "اختيار المنطقة في ناحيةالزاب تأتي لكونها منطقة خالية من الملوثات والضجيج وهي أقرب نطقة يمكن من خلالهارصد الظواهر الفلكية، حيث شارك 13 تلسكوبا لمراقبة الكواكب، وتم رصد كوكبي زحلوالمريخ وظاهرة فلكية يبحث عنها المهتمون من هواة الفلك والفضاء الخارجي".

وأكدت أن "وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالطاقاتالشبابية، وهناك دائرة الرعاية العلمية وعلى الشباب الذين يهتمون بأمور الفلكمراجعتها وسيلقون كل الدعم والرعاية".

من جانبها، ذكرت المشاركة هبة محمد، للوكالة أن "الفلكوالفضاء يعتبران جزءاً مهماً في حياتها، وهي صغيرة كانت تتابع الأفلام التي تنشرعن الفلك والكواكب، واليوم شاركت بتجمع مهم ومميز نظمته وزارة الشباب والرياضة".

وأضافت هبة محمد: "لقد وضعنا هواتفنا في منطقة نائيةوبعيدة عن الصخب والتلوث وعلى مدى ساعات في عمق وجوب الليل، رصدنا الكواكب زحلوالمريخ وشاهدنا مناظر عبر التلسكوب جميلة وساحرة".

وتابعت أن "العراق بحاجة الى تأسيس مجلس علمي للفلكتكون فيه نشاطات حقيقية وتكون له رحلات فضائية أسوة بالدول العربية والأجنبية التيتهتهم في مجال علوم الفلك، وهي أمنية أن يطلق من العراق مركبة فضائية إلى سطحالقمر ويكون على متنها عراقيون".

وفي السياق، رأى عدنان محمد، أن تجمع شابات وشباب من بغدادوكركوك وصلاح الدين ونينوى يعكس حالة صحيحة في تبادل الخبرات ومعرفة المزيد منالمعلومات عن اسرار الفلك والنجوم.

وقال محمد، خلال حديثه للوكالة: "رأينا مشاهد جميلةفي كوكبي زحل والمريخ وكانت قريبة جدا من الأرض بفضل التلسكوبات وكانت أمسية جميلةجداً لا تعوض"، معرباً عن شكره لجميع من ساهم في إعداد هذا التجميع الفلكيالمميز والأول من نوعه على مستوى العراق".

ويعتبر العراق أول بلد عربي في التاريخ، عرف علماؤه قديماًرصد الفلك، حيث تم إنشاء أول مرصد فلكي في عهد الدولة العباسية، لمعرفة الأمورالمرتبطة بالفلك، وعرف كعلم مستقل، والمراصد الفلكية في العراق تم تأسيها أولاً فيأربيل، ويعرف المرصد الوطني الكبير أنشئ عام 1983م، على قمة جبل كورك في محافظةأربيل الواقعة في إقليم كوردتسان العراق والتي تعتبر العاصمة الصيفية للعراق لماتتمتع به من جو معتدل وسماء صافية ليلا ونهاراً.

يبعد المرصد عن الحدود الإيرانية مسافة 50 كم، أمر ببناءالمرصد رئيس العراق الراحل أحمد حسن البكر، وهو أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط،ولم يكتمل بناؤه بسبب تدمير جزء منه خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ويتميز موقع المرصد الفلكي الوطني العراقي في أربيل، بمميزاتعدة اختيار الموقع من قبل خبراء عالميين متخصصين في مجال بناء المراصد في مقتبلسبعينيات القرن الماضي، ويقع بعيداً عن المؤثرات الضوئية للمدن والقصبات وكل مايشوب عملية الرصد الفلكي من مؤثرات ضوئية صناعية.

كما يقع على ارتفاع يبلغ 2127 متر عن مستوى سطح البحر،وهذا الارتفاع يؤمن مدى رؤية واسعة للراصد، ويعطي حرية أكبر للمراقب الفلكي كي يتحركبحرية في السماء، راصداً النجوم والكواكب والأبراج والشهب والنيازك.

ويوجد كذلك مرصد "ألبتاني أنشيْ" عام 1979، وهومرصد فلكي تدريبي صغير في منطقة الطارمية غرب بغداد، وما زال بناؤه موجوداً، لكنهخالٍ من الأجهزة، ولا يضم سوى هيكل بناء مشغول وموقع المرصد في الوقت الحاضر لايخدم عملية رصد القبة السماوية، لزحف المدينة وأضوائها وزيادة الأبنية حوله.