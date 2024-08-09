اعتقال 3 ارهابيين في جانب الرصافة ببغداد

2024-08-09 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، اعتقال ثلاثة إرهابيين بعد نصب كمائن محكمة لهم بجانب الرصافة ببغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شرق بغداد بهدف ملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية المنهزمة والخارجين عن القانون، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الاولى والخامسة/ شرطة اتحادية، بإسناد وتنسيق استخباري عالي المستوى، وبعمليتين منفصلتين، من القاء القبض على ثلاث متهمين وفق المادة 4/1 ارهاب، بعد رصد تواجدهم وتحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية وبكمائن محكمة نصبت لهم تم اعتقالهم ضمن منطقتي (الراشدية، المدائن/الجعارة) بجانب الرصافة".

وأضافت أنه "تم احالة الارهابيين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".